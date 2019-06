Zema diz que faltou empenho de governadores por reforma da Previdência

Zema disse que a reforma da Previdência é sua pauta prioritária (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Desemprego

O governadorcreditou aos outros governadores a exclusão de estados e municípios da Reforma da Previdência em tramitação no. Mesmo assim, afirmou na manhã desta sexta-feira (14) acreditar que ainda haja tempo para incluir os entes federados no texto.“Não deu para incluir os estados e municípios nesse início agora mas com certeza nessas próximas etapas nós seremos incluídos”, disse.Zema disse que acompanha a articulação para aprovar a reforma desde meados de março.“Infelizmente temosque não tiveram umauma postura mais clara a respeito da questão da Previdência. Isso fez com que os relatores da reforma e deputados federais pensassem: 'não vamos assumir umnos quais os governadores deveriam também estar plenamente comprometidos. Então estamos tendo esse momento de tensão, mas estou otimista de que vamos caminhar bem”, disse.O governador de Minas tem se empenhado em defender publicamente a proposta do presidente Jair Bolsonaro (PSL), que diz prejudicar apenas privilegiados.Nesta sexta-feira, ele divulgou um vídeo nas redes sociais para reforçar a defesa. Segundo ele, os brasileiros deveriam se manifestar contra o desemprego e não ter como alvo a reforma.Para Zema, a reforma da Previdência vai ajudar a reduzir ono país. "Este (o desemprego) sim é a grande praga da sociedade contra a qual estamos lutando. A reforma é necessária para acabar com privilégios", disse, ressaltando que a agenda previdenciária é sua prioridade.“Continuo totalmente envolvido na questão da reforma da Previdência tenho conversado com os deputados federais a pauta prioritária no momento continua sendo essa, porque essa reforma está em um estágio mais avançado”, afirmou.