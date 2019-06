Zema: Servidores podem ficar sem salários se não houver ajuste

Zema disse que o estado gasta R$ 1 bilhão a mais do que arrecada todo mês (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Lei Kandir

afirmou, na manhã desta sexta-feira (14), que os servidores públicos poderão ficarde receber salários até o fim do seu mandato, caso a adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal do governo federal não seja aprovada.Por isso, ele disse estar iniciando as conversas com ospara preparar terreno para o envio das propostas para a Assembleia, que vão envolver, entre outras medidas, asda Cemig e da Copasa.De acordo com o governador, o estado está gastando cerca de R$ 1 bilhão a mais do que arrecada por mês e nunca vai resolver seu problema se não fizer um ajuste de contas.“A cada mêsnossa situação. Se não fizermos isso, só vamos ter o quadro agravado e daqui a dois ou três anosno mês ou talvez vai receber um salário parcelado de seis vezes e não é isso que nós queremos”, disse.Segundo Zema, a necessidade de aderir ao ajuste fiscal é umae não ideológica. Em discurso aos empresários, o governador criticou a gestão do ex-governadorque, segundo ele, passou os quatro anos no mandato dizendo que a solução para o estado em Brasília.O governador se refere aosque Minas Gerais diz ter a receber para compensar as perdas com a, que isenta empresas exportadoras de pagar ICMS para o estado. Segundo Zema, oteria de dispor depara pagar a conta a todos os estados e isso não deve ocorrer. A expectativa do recurso vem sendo apontada pelos deputados estaduais como alternativa para evitar as medidas duras exigidas pelo Tesouro Nacional para incluir Minas no programa de ajuste.Zema disse não ser contra a cobrança do dinheiro e não descartou até judicializar a questão, mas afirmou achar pouco provável receber o extra. “Não vou ficar três anos e meio dizendo que a solução está em Brasília”, afirmou.O governador disse ter assumido umnão só financeira, mas moralmente, e garantiu aos empresários que o estado voltará a ter protagonismo e liderar o Brasil.O governador disse que o país vive hoje momento único de um “” que tem assustado muita gente. Segundo ele, as últimas décadas foram de uma “”. “As pessoas que não dependem desse sistema antigo que vão fazer a diferença”, afirmou.