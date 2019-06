Kalil se filia ao PSD e assume comando do partido em Minas

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press )

Com a missão de comandar as articulações em torno da disputa eleitoral do ano que vem, o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil filiou-se na tarde desta sexta-feira ao PSD. Eleito para a PBH pelo PHS, Kalil deixa a legenda, que está em processo de fusão com o Podemos, por não ter atingido a cláusula de barreira nas eleições do ano passado.





Anastasia

No ato de filiação, Kalil ainda foi anunciado como presidente estadual da legenda, que terá como vice o deputado estadual Cassio Soares e como secretário-geral, o deputado federal Diego Andrade, atual presidente da legenda."Com esses nomes, vou ficar meio de rainha da Inglaterra", brincou Alexandre Kalil, quando questionado sobre a tarefa de comandar a capital mineira e o partido.De acordo com Kalil, várias legendas o convidaram para se filiar, mas optou pelo PSD por ser um partido que "quer em Minas Gerais o que tem que ser feito".O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, fez questão de participar do evento, realizado no plenário da Assembleia Legislativa. Segundo ele, a filiação do prefeito o torna uma referência dentro da legenda."O exemplo que ele dá, sendo um excelente gestor, caráter, idoneidade traz um reflexo positivo para o partido", alegou Kassab.Para o ano que vem, a expectativa da legenda e lançar candidato a prefeito em todas as capitais - no caso de Belo Horizonte, a reeleição de Kalil. A legenda também quer costurar candidaturas em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes e onde haja sinal de TV. Exceções dependerão do aval da direção nacional.Havia uma expectativa sobre a presença do senador Antonio Anastasia no evento. No entanto, em razão de uma viagem ele não pode comparecer. Um assessor direto o representou na solenidade.Tanto Kassab quanto Kalil confirmaram que há interesse do partido em assegurar a filiação do senador, que hoje pertence ao PSDB.Mas enquanto Kassab foi mais comedido, dizendo que as portas do PSD estão abertas caso o tucano manifeste interesse em trocar de partido, Kalil foi mais direto: "Se precisar eu pego o professor Anastasia no laço e trago para o partido. Se precisar, eu ajoelho no pé dele", avisou.