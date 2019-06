'Ainda não vendi, mas adoro fazer isso', diz secretário de Desestatização de Bolsonaro

(foto: WASHINGTON ALVES/LIGHT PRESS/AE )

O secretário-geral de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, acenou na manhã desta sexta- feira (14) com uma grande redução do serviço público do país.Em palestra para empresários mineiros em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ele afirmou que nos quarto anos de governo Jair Bolsonaro (PSL), "pelo menos dois terços das 134 estatais do país serão vendidas, fechadas ou vão desaparecer de alguma forma".