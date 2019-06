Em 1ª entrevista após caso Moro, Lula afirma à TVT que ex-juiz é mentiroso

O ex-presidente expressou também estar sereno (foto: El País/Reprodução da Internet )

Emna quarta-feira, 12, e exibida nesta quinta-feira, 13, pela emissora sindical TVT, o ex-presidentevoltou a criticar a condução de seu caso pelo então juiz Sergio Moro, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. "Ele (Moro) estava condenado a me condenar porque a mentira havia ido muito longe", disse. Para Lula, tanto Moro quanto o procurador Deltan Dallagnol sãoe disse que o procuradorO ex-presidente expressou. "A máscara vai cair. O que vai acontecer, eu não sei", e completou: "Eu estou mais tranquilo hoje, por que a minha tranquilidade é daquele que sabe que é honesto. Que sabe que Deus sabe que eu sou honesto. O Moro sabe que eu sou honesto."Instituições como a, disse Lula, "não podem ser manipuladas por moleques irresponsáveis" e atribuiu a eles a culpa pela desestabilização das estatais. Segundo ele, a PF e o Ministério Público estão "a serviço de interesses americanos" e não de combate à corrupção.É a primeira vez que o ex-presidente se manifesta depois da divulgação das supostas conversas entre o procurador da República,, e o ministro da Justiça - então juiz responsável pela condenação do ex-presidente -,Lula afirmou ainda, na entrevista à Rede TVT, que o País "pariu essa coisa chamada Bolsonaro". Segundo ele, isso foi resultado de uma série de fatos políticos que começaram com o movimento "Volta, Lula", passando pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e a chegada do então vice-presidente Michel Temer à Presidência.O ex-presidente afirmou que, quando começou o movimento "Volta, Lula", foi "obrigado" a fazer um discurso num evento no Anhembi, em, falando que não era candidato, mas sim Dilma, "por direito". Lula disse que, a partir do "Volta, Lula" e do anúncio de que não seria candidato começou a haver um afastamento dos empresários.Ele admitiu que poderia ter discutido a volta ao governo porque "tinha tanta vontade de fazer o que não tinha feito", mas que a candidatura à reeleição era de Dilma, "por direito". Lula disse, então, que na segunda campanha de Dilma, o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), então candidato a presidente, "fez a bobagem que fez" de não reconhecer a vitória do PT e pedir recontagem de votos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois, afirmou, teve o impeachment, a chegada de Temer ao poder e a eleição de Bolsonaro.