Deputado do partido de Zema bate boca com secretária de Educação

Júlia Sant'Anna recebeu duras críticas do deputado Bartô, do Novo, e se defendeu dizendo ter uma gestão técnica (foto: Guilherme Bergamin / Ricardo Barbosa / ALMG)

Metralhadora de fogo amigo

Compromisso técnico

Jetons e remuneração



Desagravo do Novo e PSDB

O deputado estadual Bartô, do partido do governador Romeu Zema (Novo), protagonizou um verdadeiro bate boca com a secretária de Educação, na manhã desta quinta-feira (13), durantenaem que ela foi para prestar contas da atuação na pasta. O vice-líder do governo, também do Novo, disse falar em nome do governador e saiu em defesa daA reunião ocorria em clima ameno até a intervenção do parlamentar aliado, que elevouda discussão ao acusá-la de mal intencionada e dizer que ela não deveria estar no cargo. Após se defender, ela manteve a calma e prometeu fazer umacom Bartho para acertar os ponteiros.começou a intervenção dizendo que a secretária apresentava váriase que as palavras dela durante a reunião não se sustentam. Segundo Bartô, Júlia Sant'Anna critica opassado mas manteve o mesmo corpo de funcionários, que defende.“A senhora acha que somos, está trocando seis por meia dúzia. Trocou o subsecretário que foi exonerado mas continua lá dentro e colocou outro que já na entrada engrandeceu o nome de uma pessoa exonerada sobre denúncia relacionada a”, disse.do aliado continuou com a reclamação de que a secretária faltou com a verdade quando disse escutar os deputados.disse ter entregado uma ela que foi ignorado. “A secretária acha que estamos lá a passeio ou fazendo fofoca, não entende a seriedade de um deputado”, disse. O deputado disse que colocaria um vídeo no qual a secretária dizia que iria manter a educação integral, antes de anunciar cortes pra o serviço.Neste momento, a secretária protestou e Bartô disse que ela não queria a exibição do vídeo por não ter coerência. “As reuniões que a gente faz os assessores gravam e todo mundo sabe. Vir acusar um deputado de fazer gravação ilegal só demonstra o quanto mal intencionada esta senhora é e que não deveria estar no cargo”, disse.Bartô disse que respeitaria o pedido e finalizou perguntando que providências a secretária estaria tomando para apurar denúncias defazendo defesas partidárias em. “Por último gostaria de saber qual o comprometimento da senhora com a. Esta casa deve derrubar o veto à proibição do jeton, a senhora vai continuar no cargo?”, questionou.rebateu o deputado sobre a exibição da conversa de uma reunião anterior dizendo entender que é preciso der responsabilidade e ter autorização ao exibir alguma conversa de alguém. Sobre a educação integral, ela afirmou ter sido objeto de acordo com a Assembleia.A secretária também rebateu a acusação de ser incoerente ao manter pessoas da gestão passada nos cargos. “Vim para este cargo com o compromisso de ter umabeme nesse início de atividade é fundamental que se tenha um trabalho bastante ágil. As pessoas na secretaria estão voltadas para essa plena execução”, disse.Júlia Sant'Anna disse que sobre oscitados pelo parlamentar, iria ligar para ele e marcar uma audiência específica, para não expor as pessoas. Também afirmou que pediria informações sobre os casos colocados pelo deputado do Novo.“Não sou defensora de ninguém que comete qualquer”, disse. A secretária disse ainda entender que o dossiê entregue a ela seria informal e que, por isso, acreditou que não havia necessidade de uma resposta formal.A secretária também defendeu sua permanência nosdae da, para os quais foi indicada pelo governador Romeu Zema (Novo), e disse que considera positivo que um governo tenha representação nas empresas. “Me sinto extremamente confortável nesta função para a qual fui designada pelo governador. E é fundamental que esta Casa discuta que um estado importante como Minas não pode ter uma remuneração para suas lideranças que é menor que a do Brasil. A gente não consegue resolver os problemas dasendo o estado que tem mais dificuldade de reconhecimento”, disse.Sobre asrelacionadas a atuação política nas escolas, Sant'Anna disse que há um projeto na Casa, do deputado Leo Portela (PL), tratando do tema. Barthô fez réplica e tréplica dizendo que as palavras dela eram vazias. Ele teve o reforço do colega Bruno Engler, que é do partido do presidente Jair(PSL), que repetiu questionamentos e disse que a secretária só respondia o que era conveniente.



O líder do bloco da base, deputado Gustavo Valadares (PSDB), abriu mão de fazer perguntas e usou seu tempo para fazer um desagravo à secretária. O tucano disse levar a ela a confiança do bloco governista de que ela vai cumprir bem seu papel. “Falo não em nome de todos, mas de sua maioria, que tem nossa total confiança e solidarieadade ao seu trabalho”, disse.



Valadares disse saber dos problemas enfrentados na pasta e os atribuiu aos quatro anos de governo petista. “Não vamos resolvê-los em seis meses”, disse.



Na sequência, o vice-líder de governo Guilherme da Cunha disse ter ficado estarrecido pelo fato de a secretária estar conseguindo fazer uma boa gestão com o rombo financeiro na pasta e as dificuldades recebidas.





“Falo na qualidade de parlamentar eleito pelo Novo e escolhido pelo governador para ser seu vice-líder nesta Casa e reafirmo a confiança e o orgulho do seu trabalho. Me dá gosto de perceber que, deixando de lado as paixões políticas, a senhora tem feito uma gestão técnica voltada para os alunos”, afirmou.



Questionado sobre a fala ríspida, sendo do partido do governador, o deputado Bartô disse que há outros secretários pelos quais tem estima e que "não está ok" somente com o nome de Júlia. "Estou trabalhando por um governo forte ao apontar uma secretária que não devia estar lá", disse.

A secretária Júlia Sant'Anna deixou a Assembleia sem falar com a imprensa.