Ministros de Bolsonaro e Raquel Dodge recebem medalha da Ordem do Mérito Naval

Ministros de Estado do governo Bolsonaro e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foram agraciados nesta terça-feira, 11, com a medalha da Ordem do Mérito Naval, durante cerimônia do 154ª aniversário da Batalha Naval do Riachuelo que acontece em Brasília, e conta com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro.



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, que também recebeu uma medalha, chegou ao evento junto de Bolsonaro.



Antes, eles estavam reunidos no Palácio da Alvorada, quando tiveram o primeiro encontro depois do vazamento de suposto conteúdo de mensagens trocadas entre o então juiz federal e procuradores da Lava Jato.



O chefe do Executivo não discursou no evento. Foi lida apenas uma mensagem assinada por Bolsonaro sobre o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo.



Nela, o presidente destacou o Submarino Riachuelo, que foi lançado ao mar em dezembro do ano passado, e afirmou que, de acordo com o cronograma atual, um novo submarino será lançado ao mar, anualmente, até 2022, "culminando em um futuro próximo com o Submarino com Propulsão Nuclear, necessário para a garantia da nossa soberania no mar".