Moro diz que jornalistas também tiveram celulares hackeados por 'grupo criminoso'

Além de juízes e procuradores, jornalistas também tiveram celulares hackeados pelo mesmo grupo criminoso.https://t.co/9pkwypqPtk — Sergio Moro (@SF_Moro) 11 de junho de 2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, compartilhou em seu Twitter reportagem que informa que um jornalista teve sua conta no aplicativo de mensagensinvadida por umno dia 11 de maio. A matéria foi postada pelo ministro com a legenda "além de juízes e procuradores, jornalistas também tiveram celulares hackeados pelo mesmo grupo criminoso".A matéria do jornal O Globo, no entanto, não associa diretamente a invasão do telefone do repórter Gabriel Mascarenhas com os vazamentos de conversas de integrantes da. De acordo com o texto, o repórter teve seu celular invadido no dia 11 de maio e a empresa comunicou formalmente o ocorrido à Procuradoria-Geral da República (PGR).Em pouco mais de 20 minutos, o post do ministro já tinha mais de 900 compartilhamentos, 4 mil curtidas e mais de mil comentários, que se dividem entre mensagens de apoio à Lava-Jato e pedidos de renúncia do ex-juiz. Às 8h (de Brasília), três dos dez principais assuntos do Twitter no Brasil se referiam aos vazamentos, com as hashtags "por que não te calas" e "L" em segundo e terceiro lugar, respectivamente.