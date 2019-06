Governo se une para blindar Moro após divulgação de conversas

Sérgio Moro: ''Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens'' (foto: Michael Dantas/AFP)

O governo montou uma força-tarefa para blindar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, das acusações de parcialidade em julgamentos referentes à Operação, após a invasão criminosa e o vazamento de troca de mensagens do então juiz com o procuradorO problema é que, por ora, a articulação é frágil. O presidentenão se pronunciou oficialmente nesta segunda-feira (10/6) e qualquer declaração deve ser feita só depois de reunião marcada para esta terça-feira (11) com Moro. À TV Globo, o secretário de comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, afirmou que Bolsonaro disse: "Nós confiamos irrestritamente no ministro Moro".do Executivo saiu em defesa de Moro, mas o núcleo político, comandado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, não deu diretrizes às lideranças partidárias e a aliados de como se portar no Congresso.Sem engajamento no Legislativo, até o sucesso de acordo para a votação do Projeto de Lei dol (PLN) 4/2019 não está totalmente garantido. A proposta dispõe sobre o crédito suplementar solicitado pelo governo ao parlamento para quitar, por meio de operações de crédito, despesas correntes de R\$ 248,9 bilhões.Em conversas privadas ou em grupos de, deputados dizem que a reforma da Previdência será blindada, mas “o resto será reanalisado”. Ou seja, o governo precisará reavaliar e intensificar as articulações pauta a pauta.A orientação política deveria ser feita por Onyx, que nada fez, criticam parlamentares. Em reunião com lideranças do governo e aliados, nesta segunda-feira (10) à noite, no, não deu diretrizes sobre a atuação.A inércia do ministro freou um movimento que começou a ser construído por deputados do baixo e médiopara apoiar Moro e o governo. O clima é de cautela, reconheceu o líder do Podemos na Câmara, José Nelto (GO).“Eu me reunirei com aliados para ver se e como apoiamos. Temos de dar um voto de confiança a Moro, e acho que o Planalto estádesse assunto, mas tudo depende se tem ou não novos vazamentos”, disse.Por ora, o apoio formal ao governo no parlamento reside no PSL. A(PSL-SP) e outros correligionários traçam uma estratégia de, nas redes sociais e nas sessões plenárias, ridicularizam a oposição e mostram como as críticas de partidos como PT e PSol reforçam o trabalho contra a corrupção, sem uma suposta interferência de Moro nas ações da força-tarefa da Lava-Jato.“Iremos às ruas se a coisa se acirrar, mas a linha, agora, é pegar a lista do Janot (nomes denunciados pelo ex-procurador-geral da República) e pressionar pelos julgamentos. Vamos defender a Lava-Jato e ironizar quem questiona a conduta do ministro”, destacou a parlamentar.A área militar do governo também deixou claro o apoio a Moro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência,, disse, em nota, que o “desespero dos que dominaram o cenário econômico e político dolevou seus integrantes a usarem meios ilícitos para tentar provar que a Justiça os puniu injustamente”. “Queremdo dr. Sérgio Moro, cujas integridade e devoção à Pátria estão acima de qualquer suspeita”, sustentou.O discurso foi reforçado pelo, ao garantir nesta segunda-feira (10) que Moro tem a confiança do governo.“Ele é um ministro, um homem de muito respeito e do bem”, declarou. O vice-presidenteclassificou o ex-juiz como alguém da “mais ilibada confiança do presidente” e disse que “conversa privada é conversa privada”., ela traz qualquer número de. (Moro) É uma pessoa que, dentro do país, tem um respeito enorme por parte da população, visto as pesquisas de opinião sobre a popularidade dele”, frisou.