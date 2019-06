Crise provocada por Moro e Dallagnol pode travar reforma da Previdência

Relator da proposta, Moreira adiou para 5ª feira a divulgação do parecer (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

Ainda é difícil medir as consequências políticas do vazamento das conversas entre o, e o coordenador da força-tarefa da operaçãono Ministério Público Federal (MPF),Mas, para boa parte do governo, o importante é que o caso não afete a. As semelhanças com o que aconteceu em 2017, quando ado ex-presidenteprecisou ser engavetada, preocupam os governistas e animam a oposição, que aponta a crise como um motivo inquestionável para obstruir os trabalhos naO vazamento das mensagens é “a”, comentou o deputado Ivan Valente (SP), líder dona Câmara, em referência aode diálogos comprometedores entre o empresário Joesley Batista, da JBS, e Temer, em maio de 2017.Nem o governo descarta que os prejuízos à reforma possam ser parecidos. Nesta segunda-feira (10), em apresentação na sessão plenária do Conselho Federal daB), o ministro da Economia, Paulo Guedes, apontou a coincidência.“Gravaram o presidente Michel Temer, ‘não vai ter reforma da Previdência. Pronto, acabou’. Toda hora tem uma. Uma, é o Michel Temer, outra, é o filho do Bolsonaro, outra, é não sei o que lá, hoje é o do Moro”, disse.Por enquanto, a oposição prefere que Moro “sangre mais um pouco”, afirmou um deputado do PT. Quanto mais o governo se enfraquece, mais mudanças ela pode emplacar na reforma, ainda que não consiga barrá-la.Parlamentares dojá se mostraram dispostos a assinar a convocação de Moro. “Assino na hora. Acho, inclusive, que ele deveria vir por vontade própria”, afirmou Marcelo Ramos (PL-AM), presidente da Comissão Especial da Previdência. Ele defende que Moro se afaste do cargo, o que seria bom para acalmar os ânimos da oposição e diminuir as chances de que a reforma atrase.Ainda que Moro não abra mão do cargo, Ramos acredita que a pauta econômica está “blindada” pelos deputados, que entendem a importância do tema, e que o cronograma será mantido.Ele deve se encontrar na tarde desta terça-feira (11) com deputados da, para avaliar o impacto do assunto na Câmara. Mais cedo, haverá uma reunião entre legendas de esquerda, como PT, PSB, PDT,e PSol.Na expectativa de um posicionamento mais coeso por parte dos, que se reúnem nesta terça-feira (11) em Brasília, o relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), adiou para quinta-feira a divulgação do texto que será avaliado pelos deputados.