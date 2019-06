Conselho Nacional do Ministério Público abre investigação contra Dallagnol

O corregedor do, Orlando Rochadel, decidiu abrir procedimento para investigar a conduta do procurador Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa dano Paraná. O objetivo é apurar se os membros docometeram falta disciplinar na forma como atuaram ao longo da operação.

A medida foi motivada pela divulgação de conversas pelo celular realizadas por Dallagnol com o então juiz, hoje ministro da Justiça, e entre os procuradores que atuam na operação. Segundo o site The Intercept Brasil, responsável pela divulgação, as conversas indicam sugestões de Moro sobre como proceder nas investigações e até mesmo a indicação de possíveis testemunhas. As conversas teriam ocorrido antes da primeira condenação do, a quem Moro sentenciou a mais de nove anos de prisão.