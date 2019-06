Vazamentos de supostas conversas entre Moro e procuradores dominam Twitter

Apoiadores e críticos da Operação Lava Jato dominaram as discussões no Twitter brasileiro desde que o site The Intercept divulgou supostas conversas entre o ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da força-tarefa. Desde o momento da publicação das reportagens, às 18h do domingo, 9, 29 hashtags e expressões relacionadas ao caso ocuparam o ranking dos dez assuntos mais comentados na rede social, parte delas por horas seguidas.



Às 11h desta segunda-feira, 10, todos os dez assuntos mais tuitados diziam respeito ao vazamento das conversas. Entre as publicações mais recorrentes das últimas 24 horas, estão campanhas em defesa do site jornalístico (#VazaJato, lançada pelo Intercept, #EuApoioTheIntercept) e em defesa do ministro Moro e da Operação Lava Jato (#EuApoioaLavaJato, #SomosTodosLavaJato).