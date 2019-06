Onyx: 'provavelmente' relator vai ler relatório na comissão especial nesta 3a

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse neste domingo, 9, que o deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), relator do projeto de reforma da Previdência, deve apresentar seu relatório na comissão especial da Câmara dos Deputados "provavelmente" nesta terça-feira, 11.



"O deputado Samuel Moreira vem construindo um relatório equilibrado, pelas informações que temos recebido. A grande preocupação é que exista uma boa potência fiscal", afirmou o ministro. Ele esteve reunido pela manhã com o presidente Jair Bolsonaro na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência.



"Nós sabemos desde o início que a Câmara tem uma série de questões, assim como o Senado, que está acompanhando através de uma comissão criada pelo presidente Davi Alcolumbre, e seguramente vamos ter no relatório potência fiscal com o atendimento das demandas do Parlamento, o que é normal, para que a gente possa, se Deus quiser, ainda no mês de junho, aprovar na Câmara dos Deputados a nova Previdência", disse a jornalistas.