Corregedor cobra explicações de Bretas sobre comentário do caso Neymar no Twitter

Bretas tem cinco dias para prestar as informações à Corregedoria Nacional de Justiça. (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )

nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encaminhou na tarde desta sexta-feira, 7, ofício ao juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato no Rio, solicitando informações sobre tuíte que ele postou sobre o caso. As informações foram divulgadas pela Corregedoria Nacional de Justiça., titular da 7.ª Vara Federal do Rio, não citou o nome da modelo que acusa Neymar de estupro. O juiz escreveu em sua página: "Nem sempre a vítima é a parte mais fraca da".Postou ainda. "Preocupante! Suspeitas de fraude ou abuso de direito pela parte 'mais vulnerável' devem ser apuradas com rigor, sob pena de deslegitimar as demais situações de efetiva vulnerabilidade.""A conduta do juiz federal pode caracterizar, em tese, conduta que viola os deveres impostos aos magistrados, conforme exposto no artigo 35 da Lei Orgânica da Magistratura (Loman), VIII e artigos 3.º e 4.º do Provimento 71/2018, da", destacou o ministro Humberto Martins.Bretas tempara prestar as informações à Corregedoria Nacional de Justiça.