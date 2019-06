Bolsonaro chega ao Palácio da Alvorada após consulta com dermatologista

O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta sexta-feira, 7, ao Palácio da Alvorada, após consulta no Hospital da Força Aérea Brasileira (FAB), localizado na área militar do aeroporto de Brasília. Bolsonaro desembarcou do Rio de Janeiro no início da tarde e foi para o hospital, para uma "agenda pessoal de saúde", segundo a assessoria de imprensa da Presidência. Nesta tarde, a assessoria informou que o presidente esteve em consulta dermatológica de rotina e está em "ótimas condições de saúde".



Bolsonaro deve permanecer no Alvorada, sem agenda prevista para esta tarde.