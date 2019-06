Secretário de Zema diz que nem todas as exigências da União serão atendidas

O secretário Gustavo Barbosa disse que a proposta de MG está sendo finalizada (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG )

de Minas Gerais,, afirmou na manhã desta sexta-feira (7) que os termos definidos pelapara o estado conseguir aderir ao regime denão serão necessariamente os mesmos das propostas a serem enviadas àAo participar da comemoração do aniversário da, ele tratou os termos definidos pelacomo “recomendações”. Entre o que já está na mira do Executivo ele colocou as privatizações da“Vamos colocar primeiro que são recomendações e não exigências. Isso foi um relatório elaborado por técnicos do Tesouro, é uma visão deles.o estado de Minas deveráas avaliações que estão ali colocadas”, disse o secretário.Os termos, que incluem a privatização da Cemig, da Copasa e da Codemig, além do, constam do documento finalizado pelo governo federal enesta sexta-feira.Colocadas como recomendações, as medidas são uma exigência da lei que instituiu o regime de recuperação e o secretário do Tesouro Mansueto Almeida já afirmou, em visita a Minas, que a União só incluirá o estado no plano em caso de atendimento. O governo passado, denão quis aderir ao acordo porque rejeitou as regras apresentadas pelo governo do ex-presidenteÀ época, elas incluiam as privatizações, o aumento da contribuição previdenciária e o congelamento de salários.Barbosa afirmou que ofeito pelo Tesouro está na mesma linha do que pensa o atual governo. “Ele é muito claro quanto ao problema financeiro que o estado tem hoje, mas é um relatório do Tesouro e não do estado”, reforçou.De acordo com o, os termos estão sendo avaliados e a proposta do governo de Minas deve seguir para o Legislativo ainda neste mês. “Aserá aa ter informações sobre quais ações o estado pretender levar para discussão”, garantiu.O secretário antecipou que aestá entre as pautas consideradas. “Vamos lembrar que o governador Zema foi eleito com essa pauta de privatizações. E a lei complementar 159 (que traz o regime de recuperação) exige privatizações, então, estamos avaliando qual o melhor processo, o que vai trazer mais vantajosidade para o estado as empresas estão sendo avaliadas”, disse.Para Barbosa, as medidas de ajuste são um “” por causa da situação financeira de Minas Gerais, que tem um rombo de R$ 15,1 bilhões previsto para este ano e de R$11,3 bilhões para 2020.Questionado sobre umados cerca de 600 mil servidores do estado, que hoje é escalonado, o secretário da Fazenda disse ser uma “luta diária”. Barbosa disse que não houve nenhuma mudança estrutural na situação financeira do estado e que o que o governo tem feito é dar “previsibilidade” aos pagamentos.Barbosa comentou ado estado registrada pelo IBGE. De acordo com ele, o rompimento de mais uma barragem da Vale em Brumadinho foi um dos fatores que interferiram na queda de arrecadação do estado, que tem no ICMS da extração mineral uma das principais fontes de recursos.