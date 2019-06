Líderes na ALMG rejeitam exigências da União para recuperação fiscal

Para Cássio Soares, o governo não teria votos suficientes hoje para aprovar a adesão (foto: Daniel Protzner / ALMG )

Maioria qualificada e referendo

Oposição

Osdos doise do dena Assembleia (), que juntos reúnem maioria de 56 deputados na Casa, afirmaram, na manhã desta sexta-feira (7) que osproposto pelo governo federal paranão terão votos suficientes para serem aprovados.Para privatizar as empresas públicas, o governadorprecisa do aval de pelo menos 48 parlamentares, já que a proposta depende de quorum qualificado, mas sua base formal na Casa só tem 21 nomes.Os deputados dizem ser contrários ao congelamento de salários e às privatizações. Os termos da Secretaria do Tesouro Nacional para a adesão de Minas ao regime de recuperação foram antecipados com exclusividade pelo Estado de Minas na manhã desta sexta-feira (7).Parlamentares também alegam que o governo estadual deveria colocar na negociação apela não compensação das perdas com a, que isentou exportações do pagamento depara o estado. Pelos cálculos dos parlamentares, Minas teria um passivo de R$ 135 bilhões a cobrar e receber.“Minha percepção é que hoje não há votos para esta adesão, até porque o Rio de Janeiro que foi o único estado que aderiu até agora não vislumbrou nenhum tipo de vantagem. Nosso presidente (da ALMG Agostinho Patrus) esteve com o governador Wilson Witzel que foi taxativo em dizer que não houve benefícios reais”, afirmou o líder do bloco Liberdade e Progresso, deputadoÀ frente de um dos blocos independentes, ele avalia que osjá estão sem aumento há alguns anos e seria uma injustiça deixar os salários congelados por mais até seis anos. “Creio que a Assembleia ainda não está convencida de que esse plano deseja a saída pra Minas”, reforçou.Líder do outro bloco dos independentes, o Minas tem história, o deputadoafirmou que, além de haver resistência grande ao aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos, as privatizações dependem de um referendo, que é uma consulta feita à população após sua eventual aprovação na Casa.“O povo de Mina não vai referendar, aé a maior empresa de Minas e avale muito pouco sem as concessões que recebeu sem licitação por se uma empresa pública. Curioso que a União não quer que privatizem a Copanor, que dá prejuízo”, disse.Para Sávio, o acordo de recuperação fiscal deve passar necessariamente pelo acerto das perdas de Minas com a Lei Kandir. “Até porque a adesão não resolve nada. O estado tem que fazer tudo isso em troca de deixar de pagar parcela da dívida por três anos e Minas já não está pagando por causa de decisão judicial. Os juros e correção continuam incidindo e isso joga o problema para frente”, disse.O líder da oposição, deputadoafirmou ser um “equívoco” aderir ao plano sobre as atuais condições e também citou o passivo da Lei Kandir . “A negociação tem que ser feita em, discordamos de privatizar a Cemig e a Copasa e do congelamento dos salários”, disse.Para o petista, o aumento datraria ainda mais prejuízo aos cerca de 600 mil servidores que já estão sem aumentos salariais. “Essa política de congelar salários e aumentar as contribuições são quase como se fosse uma redução salarial do servidor”, avaliou.O líder da oposição lembrou que o governo anterior, dejá aprovou autorização para o estado repassar até 49% da Codemig para a iniciativa privada, mas não 100%.A medida não foi à frente por decisões judiciais tomadas por causa de questionamentos da oposição, que na época era formada pelo grupo do PSDB que está hoje na base de Zema. “O governador deveria fazer uma negociação mais benéfica com o presidente”, disse.Entre pontos positivos do diagnóstico do, André Quintão colocou a proposta de redução das renúncias fiscais do estado, que deixaria de oferecer redução ou isenção de tributos a empresas.Apesar de a crise ter se intensificado na última gestão, o governo Fernando Pimentel (PT) não aderiu aos termos do ex-presidente Michel Temer (MDB) para Minas entrar no regime de recuperação fiscal. Entre eles estavam o congelamento de salários e as privatizações.