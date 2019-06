(foto: Divulgação/TRE-MG)

Agendamento

passa a ser obrigatório, a partir desta terça-feira, em mais 19 cidades de Minas Gerais. Confira a lista O eleitorado total das 19 cidades é de 398.729, dos quais 78.546 (19,7%) já passaram pela. O prazo para a conclusão do procedimento varia entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020.Nas eleições de 2018, oG) já havia concluído a biometria em 84 municípios Hoje, das 853 cidades mineiras, 175 estão passando pelo processo de cadastramento obrigatório, com prazo terminando entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, antes, portanto, das eleições municipais, marcadas para outubro do ano que vem.O TRE-MG informou que o cadastramento em 594 municípios já começaram, porém, ainda não é obrigatório e nem há prazo definido para conclusão.

O horário de funcionamento dos cartórios, centrais e postos é de segunda a sexta-feira, de 12h às 18h. Para se evitarem filas, o atendimento pode ser agendado no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 148), mas os eleitores também podem ser atendidos por ordem de chegada.