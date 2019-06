Senado alcança quórum para votar MP antifraude no INSS

Com 42 senadores presentes, o quórum mínimo para votação da Medida Provisória 871 foi alcançado na tarde desta segunda-feira, 3, no plenário no Senado. A MP perde a validade hoje se não for votada.



A base do presidente Jair Bolsonaro no Senado espera a presença de 64 senadores na votação da norma, criada para combater fraudes no INSS. Caso não seja votada, o impacto estimado é de cerca de R$ 10 bilhões por ano.



A MP precisa da maioria simples dos votos para ser aprovada. A discussão e a votação começará em instantes.