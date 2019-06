'Lula e educação são pautas inseparáveis', diz presidente do PT

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, negou neste domingo, 2, que haja uma separação entre a pauta do "Lula Livre" e as demais bandeiras da esquerda, como a da defesa da educação.



"Lula e educação são pautas inseparáveis. Essa moçada está indo às ruas pelo legado que ele deixou neste País", disse a petista, uma das únicas autoridades do partido a estar presente no festival Lula Livre, que não contou com discursos de políticos no palco.



"Para nós do PT, 'Lula Livre' é estratégico, nós achamos que não há salvação da democracia com Lula preso. Nós sempre levaremos a pauta do 'Lula Livre' junto com a pauta da defesa da educação", disse Hoffmann. Perguntada se os partidos aliados também fazem a mesma associação, a ex-senadora respondeu que "muitos têm levado (uma agenda em conjunto coma outra)". Citou o PCdoB e o PSOL e afirmou que Carlos Lupi, presidente do PDT, visitou Lula na prisão.



Além de não contar com discursos políticos, o ato deste domingo não enfatizou nenhuma outra grande pauta da esquerda, como a defesa das instituições públicas de ensino e a oposição à reforma da Previdência. O Broadcast/Estadão apurou que a organização de atos paralelos é uma estratégia da oposição para manter agenda de protestos pró-Lula sem que essa pauta isole quem não simpatiza com o ex-presidente da agenda anti-Bolsonaro.



Para Guilherme Boulos, que foi candidato do PSOL à Presidência da República ano passado, as manifestações dos dias 15 e 30 de maio - contra o contingenciamento de recursos de instituições de ensino anunciado pelo governo Jair Bolsonaro - foram "com centro na luta pela educação". "Agora aqui é um evento pensado com o tema do 'Lula Livre'".



Segundo Paulo Okamotto, presidente dos Instituto Lula, o evento deste domingo não conta com discursos por se tratar de um "ato lúdico". Ele disse ainda que os políticos com mandato ajudaram a fazer o contato com os artistas e a chamar público pelas redes sociais.