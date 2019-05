Alexandre Frota critica aliados do governo, PSL e decisões de Jair Bolsonaro

O deputado federal Alexandre Frota, do PSL de São Paulo, desferiu uma série de críticas a integrantes do seu próprio partido e também ao governo do presidente Jair Bolsonaro.



A primeira provocação do deputado foi o compartilhamento de um texto do portal O Antagonista no qual pergunta, ironicamente, se os deputados do PSL que apresentaram emendas propondo aposentadorias especiais para várias categorias irão às ruas com os sindicalistas no próximo dia 14, contra a reforma da Previdência.



O parlamentar ainda questionou a afirmação de Bolsonaro, na "live" realizada nesta quinta-feira, 30, de vetar a gratuidade de bagagens nos voos. "Isso vai contra a população, eu não entendo", disse ele. "Deixa o povo viajar com sua bagagem, Bolsonaro", pediu Frota.



Na sequência, o Frota retuitou um post do jornalista Guga Chacra criticando a ideia de Bolsonaro de transformar Angra dos Reis (RJ) em uma "Cancún brasileira". "Óbvio que um turista americano optará por Cancún pelo preço e distância", diz o comentário. Frota ainda publicou uma imagem de um resort no balneário mexicano com a legenda "se alguém souber, em Angra dos Reis, onde fica algo parecido com Cancún, me avise que vou pra lá amanhã".



O deputado, então, compartilhou imagens de uma conversa de um grupo do PSL no Estado de São Paulo, acusando uma advogada que aparece convocando os membros do grupo para a posse do novo presidente estadual da sigla, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente. Frota postou a conversa comentando que a advogada estava fazendo a convocação "sem poder, passando por cima do estatuto". "É mais um rolo do PSL", comentou.



O deputado paulista ainda compartilhou a capa da Revista Crusoé com a manchete "os agiotas do líder", que acusa o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), de arrecadar dinheiro junto a empreiteiras envolvidas na Lava Jato. Sobre o tema, Frota disparou: "É isso que não entendo. Como pode ser senador? Líder do governo? Tá de brincadeira".