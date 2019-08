PSL expulsa deputado federal Alexandre Frota por críticas a Bolsonaro

(foto: Agência Brasil)

determinou nesta terça-feira, 13, por(oito votos a zero) ado(SP), que recentemente passou a fazere ao governo do presidente, seu correligionário. Uma das peças mais atuantes em favor da votação da, Frota estava insatisfeito com o veto do Palácio do Planalto a indicações dele para cargos na Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a perda de poder do diretório municipal de Cotia, região metropolitana da capital paulista.A decisão expõe um racha dentro do diretório estadual da sigla em São Paulo, hoje, comandado pelo filho do mandatário, deputado(PSL-SP).Oficialmente, a executiva nacional do PSL justificou a saída afirmando que Frota demonstrouao atacar o governo e colegas de bancada nos últimos meses. O deputado foi criticado, sobretudo, por se abster na votação do 2º turno da Previdência, o que foi considerado umaà legenda. A proposta foi aprovada por 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção, a do parlamentar."Não concordamos com os argumentos dele", afirmou Luciano Bivar, presidente do partido, justificando a decisão de seu partido em expulsá-lo.Nas últimas semanas, a situação do parlamentar na sigla piorou ainda mais após ele afirmar que o presidente Jair Bolsonaro é a suae que a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada brasileira em Washington representa a "velha política".Na semana passada, Frota compartilhou uma reportagem crítica ao presidente e seus filhos que relatava os laços familiares de empregados nomeados por eles desde 1991. No mesmo dia, atacou a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) por uma postagem dela, criticando-o pela aproximação com o governador de São Paulo, João Doria, do PSDB.Os controles dos diretórios municipais no Estado viraram umaentre o grupo político do senador Major Olímpio (PSL-SP) e parte dos parlamentares não ligados à bancada militar, como Junior Bozella e o próprio Frota. O senador articulou o processo de expulsão endossando o pedido feito por Carla Zambelli e subscrito pelos também deputados Caroline di Toni (SC), Bia Kicis (DF) e por Luiz Philippe de Orleans e Bragança (SP).Frota afirmou publicamente que o senador instalou umano PSL. Irritado, Olímpio pediu a sua expulsão. Os dois brigavam por espaço na estrutura do partido.No sábado, o parlamentar desativou seus perfis nas redes sociais. A medida foi vista como uma "prevenção" aos ataques que poderá vir a sofrer com a expulsão, confirmada há pouco. No Facebook, Frota tinha 1,1 milhão de seguidores. No, somava 170 mil seguidores.