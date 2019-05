Manifestantes protestam em BH contra os cortes na educação

(foto: Renan Damasceno/EM/D.A Press )

Imagens da câmera da BHTrans mostram protesto em Belo Horizonte contra os cortes na Educação pic.twitter.com/UfbicT4abv %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 30, 2019

Ver galeria . 10 Fotos Cartazes da manifestação contra os cortes do governo Bolsonaro na área da educação (foto: Marcelo da Fonseca/EM/D.A Press )

A manifestação em defesa da educação pública que começou no fim da tarde desta quinta-feira (30), na Praça Afonso Arinos, no centro de BH, terá uma passeata a partir de 18h. O ato ocupa a avenida João Pinheiro no sentido Praça da Liberdade e uma parte da Augusto de Lima.Os manifestantes vão subir a avenida João Pinheiro, virar na Rua Timbiras, descer a Afonso Pena, onde terá ato na Praça Sete, e seguir até a Praça da Estação, onde estão programados shows. Dois trios elétricos participam do ato.Além de faixas e cartazes contra os cortes de verbas para universidades públicas, o protesto tem faixas contra a reforma da previdência e contra a flexibilização do porte de armas - duas medidas defendidas pelo governo federal.Assim como no primeiro ato contra os cortes da educação, a manifestação desta quinta-feira tem poucas faixas de partidos políticos. A maior parte dos cartazes têm sindicatos de institutos de ensino e associações de estudantes."Os protestos contra esse governo só poderiam mesmo começar das escolas e faculdades, onde estamos vendo os impactos de medidas absurdas. Ainda consideram educação um gasto e não um investimento no país", conta Débora Dias, aluna do terceiro ano do ensino médio. Ela levou um cartaz pedindo "menos armas e mais educação".

Um grupo de estudantes da UEMG grita contra o governador Romeu Zema. "Zema, seu zé mané" "Se você corta, não deveria. Educação não é mercadoria".

(foto: Marcelo da Fonseca/EM/D.A Press)

Grupos de torcidas do Atlético e do Cruzeiro se juntam no ato. Participantes de um coletivo de torcedoras atleticanas chamado Coletivo Feminista Cássia Eller e de uma torcida organizada cruzeirense chamado Resistência Azul Popular protestam juntas.Entre as faixas e cartazes contra o presidente Jair Bolsonaro e os cortes na educação também são vários cartazes pedindo a libertação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso desde abril do ano passado na sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.

"A articulação da educação ja está fechada para parar o dia 14. Na sexta-feira, as centrais sindicais estão chamando todos os sindicatos para uma plenária para a gente fechar o dia 14. A proposta é parar o Brasil, aqui em Belo Horizonte parar tudo", afirmou Cristina del Papa, coordenadora do Sindifes (Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino).



Segundo ela, será greve por tempo determinado, só no dia 14. O ato será na parte da manhã.