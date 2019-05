Manifestantes voltam às ruas em protestos contra cortes na educação

As 26 capitais brasileiras e o Distrito Federal têm manifestações marcadas para esta quinta-feira, 30 de maio, contra o contingenciamento de 30% do orçamento dos gastos discricionários para a educação proposto pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub.



É o segundo ato dos estudantes contra a proposta do governo de Jair Bolsonaro, reiterando as pautas apresentadas no último dia 15 de maio e uma resposta às manifestações a favor das reformas realizadas no domingo, 26.



Até agora, oito capitais já registraram protestos:



Em algumas capitais os atos aconteceram durante a manhã. Em Brasília, a manifestação aconteceu por volta das 10h e reuniu 1,5 mil pessoas segundo a Polícia Militar e dez mil pessoas nas estimativas da organização. Estudantes também se reuniram no centro de Salvador para passeata que saiu do Largo do Campo Grande às 10h40 e chegou à Praça Castro Alves por volta das 12h30. A organização estimou 70 mil pessoas participando do ato na capital baiana. A PM não fez estimativa.



No Acre, centrais sindicais organizaram uma manifestação no centro de Rio Branco por volta das 11h e atraíram público modesto, sem contagem oficial. No Piauí, manifestantes se reuniram no centro de Teresina entre as 8h e 11h30 para protestar contra os cortes. Em Maceió, foram cinco mil manifestantes na contagem da PM e dez mil de acordo com os organizadores.



No Sul, estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) começaram as movimentações em Florianópolis logo no início da manhã, em preparação para o ato marcado para 15h. Em Vitória, no Espírito Santo, as manifestações começaram às 14h30. Em Macapá, estudantes da Universidade Federal do Amapá (Unifap) protestaram contra o contingenciamento de verbas também no início da manhã. A manifestação teve início às 8h e terminou por volta das 13h.



Nas demais capitais as mobilizações estão programadas para o período da tarde e começo da noite. Em São Paulo, a concentração no Largo da Batata estava marcada para as 16h, com o ato, que irá em direção ao vão do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MASP), começando às 17h. No Rio de Janeiro, a concentração na Candelária começou às 15h.



Nas capitais Porto Velho, Boa Vista, Goiânia e Belém, os atos estavam previstos para acontecer às 16h. Já em Porto Alegre, Curitiba e Palmas as manifestações estão previstas para 18h.