Bolsonaro assinará decreto de Política Nacional de Desenvolvimento Regional

Em cerimônia marcada para as 14 horas desta quinta-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro irá assinar o decreto de Política Nacional de Desenvolvimento Regional e realizar a entrega oficial dos Planos Regionais da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, prevê a agenda do chefe do Executivo.



Em sua primeira viagem oficial ao Nordeste, Bolsonaro anunciou na última sexta-feira, 24, no Recife, um acréscimo de R$ 4 bilhões ao Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), um dos três fundos constitucionais para implementar a política de desenvolvimento em algumas áreas do País. Lá, o presidente participou da reunião do Conselho Deliberativo de Desenvolvimento do Nordeste (Condel-Sudene).



A agenda desta quinta-feira também prevê, às 16 horas, uma audiência com o corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, juntamente com o senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ), que é filho do presidente. A assessoria de Martins, que também é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), informou que o encontro é para entregar a Bolsonaro um convite do Fórum Nacional de Corregedores (Fonacor), que acontece em junho. A agenda do presidente ainda prevê, para às 15 horas, uma audiência com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.



Mais cedo, às 8 horas, o presidente recebeu no Palácio do Planalto a bancada feminina do Congresso Nacional. A convite de Bolsonaro também participou do encontro o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.



Segundo a líder do governo no Congresso, deputada federal Joice Hasselmann, Toffoli foi chamado por causa da julgamento que ocorreu na quarta-feira no STF, quando a Corte decidiu que gestantes e lactantes não podem exercer atividades consideradas insalubres.