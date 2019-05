Deputados de Minas rejeitam requerimento de apoio a Olavo de Carvalho

Redes sociais

Não estudei o assunto da terra plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas, e não consegui encontrar, até agora, nada que os refute. %u2014 Olavo de Carvalho (@opropriolavo) 29 de maio de 2019

Kim Katapeidinho quer a deposição do Bolsonaro. Prefiro a despeidização do Kim. %u2014 Olavo de Carvalho (@opropriolavo) 29 de maio de 2019

O deputado Coronel Sandro (PSL) não conseguiu aprovar, emda, requerimento de apoio ao guru da família do presidente Jair(PSL), o escritor Olavo de Carvalho, por suas "importantes contribuições ao país".Votaram contra o requerimento, em turno único, os deputados Bosco (Avante), Marquinho Lemos (PT) e Mauro Tramonte (PRB).tornou-se conhecido nacionalmente coma ascensão do presidente Jair Bolsonaro, ainda na campanha eleitoral, tornando frenético nas postagens em redes sociais, em especial o Twitter.Há cerca de um mês, ele diminuiu suas postagens com críticas ácidas sobre aqueles que ele considera adversários do presidente. Ele não poupou nem mesmo setores da ala militar que integram o governo, com torpedos direcionados ao vice-presidente, generalBolsonaro precisou vir a público para dizer que não existe a ala dos militares e dos olavistas em seu governo. Depois disso, Carvalho não deixou de disparar contrao que ele considera detratores do presidente, porém de forma menos assídua.Sua visão de mundo, no entanto, continua sendo expressada por meio das redes sociais. Ele também disponibiliza cursos de filosofia a brasileiros, presencial, ou por meio digital - ele mora nos Estados Unidos.