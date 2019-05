Agenda de Bolsonaro em junho prevê viagens ao Japão e à Argentina

O presidente Jair Bolsonaro deve fazer duas viagens ao exterior no mês de junho, uma à Argentina e outra ao Japão, onde participará da cúpula do G20, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros.



Segundo ele, Bolsonaro será recebido pelo presidente argentino, Mauricio Macri, para uma visita de Estado entre os dias 5 e 6 de junho, quando serão firmados acordos, disse Rêgo Barros. O presidente tem viagem prevista ao Japão, onde ocorrerá a reunião do G20, entre os dias 25 e 30 de junho.