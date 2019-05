Apoiadores de Bolsonaro foram às ruas em mais de 100 cidades em 24 estados e no DF

Manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista (foto: Nelson Almeida/AFP)

A estimativa até o fechamento desta matéria contabilizava apoiadores em no mínimo 141 cidades, em 24 estados e no Distrito Federal, que foram às ruas, neste domingo, para se manifestar a favor da pauta do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e em protesto contra adversários.

Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Recife, Maceió, Vitória, Fortaleza e Natal são capitais brasileiras da lista, além de Brasília.Em São Paulo, a manifestação ocorre na Avenida Paulista e os participantes estão distribuídos, segundo informações da Globonews, por sete quarteirões.Ainda de acordo com a emissora, a Polícia Militar não vai divulgar estimativa de público. Os manifestantes circulam pela avenida, com algumas concentrações mais próximas de carros de som. ( Com Agência Estado)