Manifestações pró-governo ocorrem em ao menos 34 cidades de 12 Estados e DF

Até o momento, ao menos 34 municípios brasileiros em 12 Estados e no Distrito Federal registraram manifestações a favor das pautas do governo Jair Bolsonaro neste domingo. Brasília, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Luís, Salvador, Recife e Maceió são as capitais brasileiras da lista.



No último dia 15, o balanço final das manifestações contra os cortes orçamentários na área de educação indicava que ocorreram protestos em ao menos 241 cidades, nos 26 Estados e no Distrito Federal. Naquele dia, na Avenida Paulista, que permaneceu fechada aos carros nos dois sentidos entre meio dia e por volta das 18h30, o protesto também foi em frente ao Masp, e se estendeu por cerca de cinco quarteirões.