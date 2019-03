Major Vitor Hugo visita Bolsonaro e diz trabalhar por aproximação entre poderes

O presidente Jair Bolsonaro recebeu há pouco a visita do líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), no Palácio da Alvorada. A visita não estava na agenda oficial do presidente.



Ao sair da residência oficial da Presidência da República, Vitor Hugo disse que conversou com Bolsonaro sobre a aprovação da reforma da Previdência e a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ). "Tratamos sobre articulação política, sobre a próxima semana, como retomar os trabalhos para a aprovação da Nova Previdência, a questão dos votos na CCJ, o trabalho junto ao Felipe Francischini (presidente da CCJ) e ao Onyx (Lorenzoni, Casa Civil)", disse.



No encontro, que durou menos de uma hora, o deputado disse que não tratou diretamente sobre um possível encontro entre Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas disse que está trabalhando para a aproximação entre os poderes, após os últimos dias de crise entre as autoridades."Vamos caminhar para uma aproximação", disse.



Ele afirmou ainda que Bolsonaro está calmo. "O presidente nunca perdeu a tranquilidade", declarou.