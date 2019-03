Rio de Janeiro - Os procuradores da Força-Tarefa da Lava-Jato, no Rio de Janeiro, chegaram à superintendência da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (22/3). Eles participarão da condução dos depoimentos do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro Moreira Franco, e de João Batista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de longa data do emedebista. Os três estão presos desde quinta-feira (21/3) após o desbaratamento da Operação Descontaminação.

Às 11h, chegaram os procuradores Eduardo Hage, José Augusto Vagos, Fabiana Schneider e Rodrigo Temóteo. Sem dar muitas declarações à imprensa, apenas acenaram positivamente ao serem questionados sobre a condução dos depoimentos. A ideia é que os testemunhos ocorram individualmente. Cada um dos três pode, no entanto, negar respostas aos questionamentos.





A defesa de Temer no Rio está sendo representada por Thiago Machado. O advogado nega todas as acusações apresentadas contra o ex-presidente, como ele ser chefe de uma organização criminosa que, ao longo de décadas, teria movimentado R$ 1,8 bilhão em propina. A PF ainda não informou se o advogado estará presente para o acompanhamento do depoimento do emedebista.