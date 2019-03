Marun diz que argumento para prisão de Temer é 'festival de ilações'

O ex-ministro da secretaria de governo de Michel Temer, Carlos Marun, chegou no fim da manhã desta sexta-feira, 22, à sede da Polícia Federal no Rio, onde o ex-presidente está preso desde a noite de Quinta-feira (21). Marun classificou a prisão de Temer como "um incrível erro do Judiciário" e disse ter esperança de que a decisão seja revista e o ex-presidente posto em liberdade.



O ex-ministro, que já tinha visitado Temer na noite de quinta-feira, chamou a argumentação dos procuradores para justificar a prisão preventiva do ex-presidente de "festival de ilações". "Neste momento não me interessa o que dizem os juízes e os procuradores. Quero saber o que eles provam."

Embora não seja advogado de Temer, Marun é advogado. Por isso, estaria recebendo permissão para visitar o ex-presidente.