Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) é oficializado líder da maioria na Câmara

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) foi oficializado nesta quinta-feira, 21, como líder da maioria na Câmara. O parlamentar era líder do governo de Michel Temer (MDB) na legislatura anterior e é ainda um dos cotados para assumir a relatoria da Proposta de Emenda Constitucional (PEC), na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ).



Em seu terceiro mandato, Ribeiro já foi ministro de Cidades, no governo de Dilma Rousseff (PT). O nome de Ribeiro pra o cargo teve o apoio do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).



Os cargos de líder da maioria e da minoria foram criados em 2017. Ribeiro irá responder pelos partidos da base. Ele terá o direito a indicar 10 cargos comissionados de assessores.