Juiz autoriza prisão de Temer em superintendência da PF no Rio

O juiz Marcelo Bretas usou o princípio da isonomia para permitir prisão de Temer na Superintendência da PF no Rio (foto: Alexandre Guzanche/EM/D.A Press)

O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, autorizou que o ex-presidente Michel Temer (MDB) fique preso na Superintendência da Polícia Federal, no Centro do Rio.Na decisão, o magistrado alegou o tratamento “isonômico” aos ex-presidentes. Isso porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso do triplex do Guarujá, teve permissão para ficar preso na Superintendência da PF em Curitiba.Temer foi preso na manhã desta quinta-feira em São Paulo, cidade onde mora, e já está no Rio. Ele fará um exame de corpo de delito no Aeroporto do Galeão, no Rio, para então ser levado à sede da PF.O ex-presidente deverá ficar em um cômodo seprado dos outros presos, em um espaço chamado de "sala de Estado Maior".Até então, Marcelo Bretas havia determinado que Temer, o ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Bastista fossem encaminhados a Unidade Prisional Especial da Polícia Militar de Niterói.A decisão do magistrado antende a um pedido da defesa do ex-presidente.