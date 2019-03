Bolsonaro: acordos políticos em nome da governabilidade levaram à prisão de Temer

(foto: Alan Santos/Presidência da República )

Ao desembarcar em Santiago, no Chile, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 21, que a prisão do ex-presidente Michel Temer foi resultado dos acordos políticos feitos pelo emedebista em nome da governabilidade."O que levou a essa situação, pelo que parece, são os acordos políticos dizendo-se em nome da governabilidade", disse Bolsonaro, quando perguntado sobre a prisão de Temer.Ele procurou se diferenciar do antecessor afirmando que governa sem esse tipo de acordo."A governabilidade você não faz com esse tipo de acordo, no meu entender. Você faz indicando pessoas sérias e competentes para integrar o seu governo. É assim que fiz no meu governo, sem acordo político, respeitando a Câmara e o Senado brasileiro."Por duas vezes, Jair Bolsonaro declarou que a Justiça é para todos. "Cada um responda pelos seus atos. A Justiça nasceu para todos", disse, sobre Temer.