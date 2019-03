Defesa de Temer entra na Justiça com pedido de liberdade do ex-presidente

Temer foi preso na manhã desta quinta-feira (foto: Agência Brasil )

A defesa do ex-presidente Michel Temer (MDB) entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).O recurso será analisado pelo desembargador federal Iva Athié, já que ele é o relator da Operação Prypiat – que tem conexão com a investigação que levou à prisão do ex-presidente.A Pripyat foi deflagrada em julho de 2016 no Rio de Janeiro e Porto Alegre, e tem como alvo o ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro da Silva. Até agora, só os advogados de Temer entraram com pedido de habeas corpus no tribunal em relação à operação deflagrada hoje.Michel Temer foi preso em São Paula na manhã de hoje pela Operação Lava-Jato do Rio de Janeiro. Também foram presos o ex-ministro Moreira Franco e o coronel João Baptista Lima Filho, amigo de Temer. Ao todo são 10 mandados de prisão.Os advogados de Temer também entraram com pedido para que o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal – e que determinou as prisões – autorize a permanência de Temer em uma sala da Superintendência da Polícia Federal.A princípio o magistrado determinou que Temer, Moreira Franco e o coronel João Bastista sejam encaminhados a Unidade Prisional Especial da Polícia Militar de Niterói.