Bretas determina que Temer e Moreira fiquem presos em unidade da PM em Niterói

(foto: MDB/Divulgação)

O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, acolheu os argumentos do Ministério Público Federal (MPF) e determinou que o ex-presidente Michel Temer (MDB) seja custodiado na Unidade Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, na região metropolitana.Bretas estendeu a mesma decisão a Moreira Franco, "por ter exercido o cargo de ex-ministro de Estado até o recente dia de 31/12/2018", e a João Baptista Lima Filho, coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo.No local, também está preso o ex-governador do Rio Luiz Fernando Pezão, do mesmo partido de Temer. Pezão está em uma cela especial por prerrogativa de cargo, mas, segundo a PM, sua rotina é igual à dos demais presos.