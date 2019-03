'É problema dele com o Judiciário', diz emedebista sobre prisão de Temer

(foto: Marcos Corrêa/Presidência da República)

A prisão do ex-presidente Michel Temer foi lamentada por deputados mineiros do MDB que avaliam o momento como “triste para a história do país”. No entanto, os parlamentares descartam qualquer tipo de protesto contra o Poder Judiciário e avaliam que Temer deve responder com rapidez pelas acusações.A importância e influência de Michel Temer dentro do MDB após deixar a presidência é motivo de divergência entre os emedebistas. Enquanto para o deputado Fábio Ramalho o ex-presidente se mantém como uma das principais lideranças da legenda, para o deputado Mauro Lopes a influência de Temer diminuiu muito em 2019 e ele já não tinha tanta participação na vida partidária nos últimos meses.“É um momento triste. Ninguém deve comemorar a prisão de ninguém. Temer foi um bom presidente da Câmara, um bom vice-presidente e um bom presidente. Agora, ordem judiciais devem ser cumpridas imediatamente, sem questionamentos”, diz Ramalho.Para o parlamentar, o MDB perdeu uma das principais lideranças políticas, mas nas primeiras horas após a prisão ninguém falou sobre qualquer tipo de desagravo oficial da bancada da Câmara.“Temer tem grande influência no MDB e no parlamento inteiro. Ele criou fortes relações com políticos de vários partidos. Dentro do partido não houve qualquer orientação de confronto com a Justiça. É preciso sempre respeitar a Justiça”, explicou o emedebista.Amigo pessoal de Temer, o deputado Mauro Lopes (MDB) também lamentou a prisão do ex-presidente, mas avaliou que sua atuação dentro do partido já não era significativa neste ano.“Considero que ele foi o melhor presidente dos últimos anos. Conquistou muito apoio dentro do Congresso. Mas não temos que fazer nada neste momento. É um problema dele com o Judiciário”, disse Lopes.