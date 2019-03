Amoêdo critica proposta de Bolsonaro para os militares

(foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A reforma militar ficou muito aquém do esperado,compensando a redução previdenciária de R$97bi,com aumento de benefícios de R$86bi. Uma economia de apenas R$10bi, ou 1% do total de R$1tri calculado para todos os setores. Assim, ficamos mais longe de um sistema justo e sustentável %u2014 João Amoêdo (@joaoamoedonovo) 20 de março de 2019

O ex-candidato à Presidência da República e um dos fundadores do Novo, João Amoêdo, usou o Twitter para criticar a proposta de reforma da previdência para os militares apresentada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso.Em sua conta oficial na rede, Amoêdo, que dividiu votos da direita com o presidente nas últimas eleições, disse que a proposta do governo distancia o país de um sistema previdenciário "justo e sustentável".Além de ser um dos fundadores do Partido Novo, em 2011, e candidato à Presidência em 2018, Amoêdo foi diretor-executivo do Banco BBA Creditanstalt, presidente da Finaústria CFI, vice-presidente e membro do conselho de administração do Unibanco, membro do conselho de administração do Banco Itaú BBA e membro do conselho de administração da empresa João Fortes Engenharia.