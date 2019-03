Abrig divulga nota a favor da aprovação do projeto que regulamenta lobby

A Associação Brasileira de Relações Institucionais (Abrig) divulgou nota técnica nesta quarta-feira, 20, em que se declara favorável à regulamentação do lobby no Brasil. A criação de um conjunto de regras que guie a representação de interesses privados junto ao poder público é debatida há décadas no Congresso, mas os projetos que tratam do tema custaram a avançar.



O texto que voltou a rondar a pauta do plenário da Câmara nas últimas semanas é de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e recebeu no ano passado um substitutivo da ex-deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ).



"A Associação Brasileira de Relações Institucionais (Abrig) apoia a aprovação de uma lei que defina regras claras e objetivas para as autoridades e para os profissionais de Relações Institucionais e Governamentais (RIG) no diálogo visando a construção de Políticas Públicas", afirmou a entidade, ao divulgar a nota técnica sobre o projeto.



A Abrig, entretanto, vinha participando ativamente das discussões para que a regulamentação se desse por meio de um decreto. Como revelou em janeiro o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o assunto vinha sendo conduzido no governo pelo o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário. A ideia era que o decreto fosse mais enxuto e tivesse foco em medidas de transparência.