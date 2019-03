Moro pede para Congresso se debruçar sobre projeto de segurança pública

Ministro Sérgio Moro (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Bancada da bala

Com o adiamento da tramitação do seu pacote de medidas de segurança pública, o ministro da Justiça, Sergio Moro, aproveitou o lançamento da Frente Parlamentar de Segurança, a chamada Bancada da Bala, para pedir celeridade ao seu projeto."Vou conversar respeitosamente com o presidente da Casa (Rodrigo Maia, DEM-RJ)", disse Moro. O ministro foi para o evento, realizado no Salão Negro do Congresso, direto da viagem aos Estados Unidos, onde acompanhou o presidente Jair Bolsonaro.Maia adiou a tramitação do projeto enviado por Moro ao Congresso e disse que o pacote só deve entrar na pauta após a aprovação da Nova Previdência. Um grupo de cinco parlamentares foi criado para discutir a proposta até lá.Moro disse que, em sua avaliação, seu pacote poderia tramitar em conjunto com a reforma da Previdência, sem prejuízos. Ele pediu que o Congresso dê atenção ao tema, que é um "assunto fundamental" e que foi amplamente debatido durante as eleições.O ministro falou brevemente ainda sobre a viagem aos Estados Unidos. Disse que o Brasil conseguiu firmar acordos importantes, como o relativo à Base de Alcântara, no Maranhão. "Vai trazer recursos importantes para o Brasil", aformou.A bancada da bala tem hoje 304 parlamentares e o grupo tem um peso importante na votação da reforma da Previdência. Entre os deputados que acompanham o evento, há também expectativa sobre o envio do projeto de lei que trata sobre a Previdência dos militares e deve ser enviado nesta quarta à Câmara pelo Executivo.