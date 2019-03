Bolsonaro volta atrás e diz que errou em declaração contra imigrantes brasileiros

Ver galeria . 8 Fotos (foto: AFP ) O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou atrás nas declarações contrárias a imigrantes brasileiros em território norte-americano na tarde desta terça-feira, em entrevista à imprensa. O capitão reformado do exército disse que declaração “foi um equívoco” e que a maior parte deles tem “boa intenção”.





A declaração do presidente gerou polêmica e críticas de aliados e adversários do governo. A fala, porém, veio depois de que Eduardo Bolsonaro (PSC), filho do presidente que o acompanhou à reunião com Donald Trump, criticou imigrantes de forma parecida.

Eduardo foi repreendido pelo pastor Silas Malafaia, que ficou conhecido como um dos grandes articuladores da campanha de Bolsonaro para o público evangélico. O religioso chegou a afirmar que o filho do presidente ajudaria mais o governo “parando de falar asneira”.