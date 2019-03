Bolsonaro faz balanço da viagem aos EUA no Facebook do filho Eduardo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo no Facebook (foto: Reprodução Facebook )

O presidente Jair Bolsonaro voltou às redes sociais na noite desta segunda-feira para fazer um balanço da viagem aos Estados Unidos. Durante transmissão ao vivo no Facebook do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), o presidente destacou a aproximação do Brasil com o país americano e indicou parcerias comerciais entre os dois países. "Não temos mais parceiros infiltrados por questões ideológicas", disse. Bolsonaro se reúne nesta terça-feira com o presidente americano Donald Trump, na Casa Branca.Bolsonaro citou o exemplo da Assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST) que permitirá o uso comercial de Base de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites norte-americanos.O presidente brasileiro também abordou a crise na Venezuela e disse que espera contar com apoio do governo dos Estados Unidos para, segundo ele, "libertar" o povo venezuelano.