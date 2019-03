No Twitter, Bolsonaro comemora decreto que prevê Ficha Limpa para comissionados

O presidente Jair Bolsonaro destacou, em seu perfil oficial no Twitter, a publicação de um decreto que estabelece regras mais rígidas para a nomeação em cargos comissionados, entre elas os critérios estabelecidos pela Lei da Ficha Limpa.



"Decretamos o estabelecimento de critérios mais rígidos para ocupação de cargos comissionados no Governo. Dentre as novas regras estabelecidas, destaco a inclusão da Lei da Ficha Limpa como critério para contratação de novos servidores. (Decreto 9727/2019)."



O presidente, que se encontra em viagem nos Estados Unidos, relembrou ainda o decreto 9725/2019, publicado na semana passada, que extinguiu 21 mil cargos, funções e gratificações no Poder Executivo. "Seguimos com o objetivo de enxugar e otimizar a máquina pública", comentou.