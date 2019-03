PSL vai ser pró-população, diz deputado estadual Tenente Coimbra

O deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) afirmou nesta sexta-feira, 15, a posição de independência da sigla na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em relação ao governador João Doria (PSDB).



"Nossa postura vai ser pró-população, vai ser de independência. Aquilo que for um projeto bom, da base governista ou não, vai ter o nosso apoio. Não vamos ser situação por situação, ou oposição por oposição. A nova política não tem disso", afirmou ao Broadcast Político.



O deputado disse também que a sigla pode apoiar algumas privatizações, como a da Dersa. Ele se disse contrário, no entanto, a uma eventual privatização da Sabesp.