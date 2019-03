Cauê Macris (PSDB) é reeleito presidente da Alesp

O deputado estadual Cauê Macris (PSDB) foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) na tarde desta sexta-feira, 15. Ele recebeu o apoio de governistas e de parte da esquerda. Macris teve 70 votos, contra 16 de Janaína Paschoal (PSL), 4 de Daniel José (Novo) e outros 4 de Mônica, da Bancada Ativista.



O voto de número 48, a quantidade mínima necessária para a eleição, foi proferido pela deputada Marina Helou (Rede). A fala dela foi muito comemorada pelos apoiadores de Macris.



O clima da votação foi bastante agitado. Isso porque, na véspera, o líder do PSL, Gil Diniz, entrou com uma liminar contra a candidatura de Macris, mas ela foi rejeitada pela Justiça. Ele recorreu. Diniz articulava a candidatura da advogada Janaína Paschoal.



No plenário, os apoiadores de Janaína e Macris entraram em confronto verbal, que, por pouco, não foi físico.



O deputado Arthur Mamãe Falei (DEM) tentou impedir o início da votação. Foi quando começou uma confusão com deputados do PT, entre os quais Teonilio Barba. Houve empurra-empurra e os deputados tiveram de ser apartados. O deputado Campos Machado (PTB), um dos articuladores de Macris, foi um dos responsáveis por separar a briga.