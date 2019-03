Bolsonaro afirma que cerca de três dias após voltar do Chile irá para Israel

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que viajará a Israel até o final do mês como parte da sua agenda internacional. Durante transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta quinta-feira, 14, ele disse que embarcará ao país cerca de três dias após retornar de viagem ao Chile, que ocorrerá entre os dias 21 e 23 de março. Antes, irá aos Estados Unidos.



Ontem, durante café da manhã com jornalistas, Bolsonaro comentou que está ouvindo todas as partes antes de tomar uma decisão sobre a mudança da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Na conversa, lembrou que Donald Trump demorou nove meses para completar o processo. A mudança foi uma das promessas de campanha de Bolsonaro.