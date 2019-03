Bolsonaro: 'democracia e a liberdade só existem quando a Força Armada assim o quer'

(foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro disse, na manhã desta quinta-feira (7/3), que "a democracia e a liberdade só existem quando a Força Armada assim o quer". O discurso foi feito durante cerimônia dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, no Rio de Janeiro. Este foi o primeiro evento do presidente na cidade desde que assumiu a Presidência, em 1° de janeiro.Durante a fala, que durou cerca de cinco minutos, Bolsonaro também ressaltou que a missão de governar o Brasil será cumprida ao lado de pessoas "de bem", que "amam a pátria e respeitam a família", e que "amam a democracia". Ele também afirmou que os militares serão incluídos na reforma da Previdência, mas que cada Força — Marinha, Exército e Aeronáutica — terá uma especificidade.Esta é a primeira aparição pública do presidente após a polêmica envolvendo a publicação de um vídeo no Twitter que mostrava um homem urinando em outro durante o carnaval. Bolsonaro postou o vídeo em tom crítico à folia. A postagem rendeu uma "guerra" virtual no Twitter entre os aliados e críticos. Além das autoridades militares, também participou da cerimônia o prefeito da capital, Marcelo Crivella.