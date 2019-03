Vídeo pornográfico publicado por Bolsonaro não viola regras do Twitter

(foto: Marcos Correa/PR)

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de março de 2019



O vídeo escatológico e pornográfico publicado pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa terça-feira, 5, em sua conta no Twitter, não viola a política de conteúdo de mídia da rede social.Segundo o próprio site, o Twitter permite algumas formas de violência explícita e/ou conteúdo adulto nas postagens que forem marcadas como mídia "sensível", como foi o caso da publicação de Bolsonaro.A regra só seria violada caso o conteúdo fosse publicado em vídeos ao vivo, na imagem de capa ou do perfil do presidente. Consultado, o Twitter disse que "eventuais violações estão sujeitas às medidas cabíveis".A indicação de que a postagem pode conter "mídia sensível" pode ser colocada pelo próprio Twitter ou pela sinalização dos usuários da rede. Além disso, a reprodução automática do conteúdo pode ser bloqueada nas configurações de segurança do perfil de cada um.Os usuários da rede social estão divididos nesta quarta-feira, 6, sobre a publicação feita pelo presidente da República. Há pedidos de impeachment e demonstrações de apoio. A hashtag #ImpeachmentBolsonaro lidera os tópicos mais comentados no Twitter, seguida pela #BolsonaroTemRazão. Também aparecem no ranking #goldenshowerpresident e #VergonhaDessePresidente.O vídeo publicado por Bolsonaro não traz identificação de onde ocorreu a gravação e mostra um homem urinando na cabeça de outro, entre outras imagens obscenas. "É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro", escreveu o presidente.