Evo Morales, presidente da Bolívia, presta condolências a Lula

O presidente da Bolívia, Evo Morales, prestou condolências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta manhã de sábado, 2, pela morte do neto Arthur, de 7 anos. "Muito triste com a notícia do falecimento do pequeno neto do irmão @LulaOficial, Arthur Araújo Lula da Silva. Em nome do povo boliviano envio nossas mais sinceras condolências", escreveu Morales em sua conta oficial no Twitter.